A princesa Eugenie, filha do príncipe André e neta da Rainha Isabel II, foi mãe, esta terça feira. O anúncio foi feito, numa primeira instância, pelo Palácio de Buckingham, na sua conta do Instagram.

O bebé real é o nono bisneto da Rainha Isabel II e, apesar de não ter qualquer título e nobreza, é o 11º na sucessão ao trono.

De acordo com a publicação do Palácio de Buckingham, o bebé nasceu pelas 08:55, no Hospital de Portland, em Londres. Pesava 3,670 quilos. A Rainha e os pais da princesa Eugenie confessam-se “deliciados” com o novo bebé real.

O marido da princesa Eugenie, Jack Brooksbank, assistiu ao parto. Mãe e filho estão bem de saúde.

A própria princesa acabou, mais tarde por fazer uma publicação no Instagram, partilhando uma imagem ternurenta, acompanhada de três corações azuis.

Eugenie e Jack Brooksbank casaram em outubro de 2018.