Um recém-nascido foi encontrado, esta segunda-feira, num carrinho de supermercado, na cidade de Ávila, na região espanhola de Castela e Leão. O bebé terá dois a três dias de vida, foi encontrado por uma cliente do supermercado e assistido no local, primeiro pelos funcionários da superfície comercial e depois pela polícia e pelos paramédicos.

De acordo com fonte do Departamento de Polícia, citado pelo jornal Tribuna de Ávila, o bebé foi assistido no serviço de pediatria Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, em Ávila.

Depois de assistido no hospital, o bebé foi encaminhado para os serviços de assistência a menores, enquanto a polícia encetou uma investigação para apurar os factos que estiveram na origem do abandono e identificar os progenitores.