A Johnson & Johnson anunciou que vai suspender a comercialização do pó de talco para bebés nos Estados Unidos e no Canadá.

Em causa estão as acusações e ações judiciais que lhe foram imputadas, devido à alegada associação do produto a um tipo de cancro.

Apesar da empresa ter negado tais acusações, a empresa justifica a decisão com a “desinformação” acerca do produto, bem como devido a uma quebra na procura.

"A procura de pó de talco para bebés da Johnson na América do Norte diminuiu em grande parte devido à mudança de hábitos do consumidor, alimentada por informações erradas sobre a segurança do produto e pela constante enxurrada de informações sobre litígios", afirmou a empresa.