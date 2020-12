Um estudo, realizado pela Global Drug Survey, revelou que o gin, o rum e a vodka são algumas das bebidas alcoólicas que deixam as pessoas mais agressivas.

O objetivo do grupo de investigadores era perceber as emoções associadas ao consumo de diferentes tipos de bebidas alcoólicas. Algumas das mais frequentes passam por alguma adrenalina, sentimento de confiança, sensualidade, relaxamento, cansaço, agressividade, tristeza e inquietação.

Durante séculos, a história do rum, do gin, vodka e outras bebidas espirituosas esteve associada à violência", disse Mark Bellis, um dos autores do estudo.

Este estudo global mostra que ainda hoje o consumo de bebidas espirituosas tem uma maior probabilidade de resultar em emoções agressivas do que outras bebidas", acrescentou.

De um modo geral, 29,8% dos inquiridos disseram que se sentiam mais agressivos quando consumiam bebidas espirituosas, em comparação com apenas 7,1% daqueles que bebem, por exemplo, vinho tinto. Em contrapartida, as mulheres dizem que costumam sentir qualquer uma das emoções referidas anteriormente, à exceção da agressividade.

De acordo com a tabela que se segue, aqueles que são mais apreciadores de cerveja ou vinho branco, tendem a sentir-se mais relaxados e confiantes. Já os que preferem vinho tinto, costumam sentir-se mais cansados.

Quem ingere bebidas espirituosas tem, por hábito, respostas emocionais mais fortes: 58,3% sente-se mai energético; 59% mai confiante e 42,4% sente-se mais à vontade e divertido.

O estudo contou com 29.836 respostas de pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos, residente em 21 países diferentes. De acordo com os entrevistados, as bebidas mais consumidas nos últimos 12 meses foram: cerveja, bebidas espirituosas, vinho tinto e vinho branco.

A grande conclusão defende que o consumo de bebidas alcoólicas motiva diferentes emoções, positivas e negativas, e que estas dependem dos ambientes onde as bebidas são ingeridas.