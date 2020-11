Uma mulher destruiu mais de 500 garrafas de bebidas alcoólicas durante um ataque de fúria num supermercado, em Stevenage, Inglaterra. Sem motivo aparente, a mulher entrou no estabelecimento e começou a atirar ao chão mais de 500 garrafas, causando aproximadamente 108 mil euros em estragos.

O vídeo partilhado nas redes sociais mostra a mulher, que vestia uma camisola cinzenta com capuz a tapar esconder a cara, a destruir a partir o máximo de garrafas possível, deixando um rasto de vidros e de álcool espalhado no chão.

Aldi in Stevenage this afternoon.. 😯 pic.twitter.com/qGWkPCGbo7 — Peacsy (@Peacsy3) November 25, 2020

De acordo com o jornal britânico The Sun, o incidente durou aproximadamente cinco minutos. Em certo momento, uma cliente da loja terá apelado para que a mulher se acalmasse, o que fez com que a mulher enraivecida atirasse uma garrafa de gin contra a sua perna.

“Eu nunca vi nada assim”, afirma um dos clientes presentes na loja.

A mulher só parou quando acabou por escorregar e cortar a mão direita nos vidros partidos que estavam no chão. Nesse momento, um segurança da loja agarrou-a e deteve a mulher até à chegada das autoridades.

A autora dos estragos acabaria por ser detida pela polícia e levada para um hospital para tratar os seus ferimentos.