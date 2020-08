Uma forte explosão abalou, esta terça-feira, a capital do Líbano, Beirute, segundo correspondentes da agência France-Presse no local. As autoridades de saúde locais falam em dezenas de vítimas, mas não avançam números.

A explosão, cuja origem não foi conhecida de imediato, foi ouvida em várias zonas da cidade. Os vidros das janelas de muitos edifícios partiram-se.

A localização exata da explosão também não é conhecida, mas segundo a agência norte-americana Associated Press, algumas emissoras televisivas locais indicaram que a o incidente ocorreu no porto de Beirute.

O ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hasan, terá dito aos jornalistas que se trataria de um navio que transportava material pirotécnico. No entanto, essa versão está a levantar algumas suspeitas devido à dimensão da explosão.

Falta, assim, confirmar se se tratou apenas de um acidente ou se houve mão humana.

Nas redes sociais, correm já imagens da explosão, onde é possível ver enormes nuvens de fumo e um barulho ensurdecedor.

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL

Foram vários os edifícios e os carros que ficaram completamente danificados. A força da explosão foi sentia a quilómetros de distância.

Beirut is like war zone at the moment. The number of people died is unknown. There is a massive destruction in the city.



Our prayers are with Lebanese brothers and sisters. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/sVNlWVSxc2