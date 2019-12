A Miss Jamaica, Toni-Ann Singh, de 23 anos, foi a grande vencedora do concurso Miss Mundo 2019, que decorreu este sábado em Londres, no Reino Unido.

Singh leva a quarta coroa para o seu país, sucedendo à mexicana Vanessa Ponce de León, de 27 anos.

Em segundo e terceiro lugares ficaram, respetivamente, as representantes de França, Ophély Mézino, de 20 anos, e da Índia, Suman Rao, de 21 anos.

Agora, a vencedora muda-se para Londres e durante um ano vai representar o concurso em projetos e causas sociais em todo o mundo.

Esta foi a 69.ª edição do concurso Miss Mundo.

Toni-Ann Singh from Jamaica is the 69th #Missworld pic.twitter.com/tgyTFFiuKU