Um tiroteio num bar na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Brasil, causou quatro mortos e nove feridos, segundo o site de notícias brasileiro G1. O incidente aconteceu na noite deste sábado.

De acordo com o corpo de bombeiros, dois homens e duas mulheres morreram no local.

As vítimas estavam num bar no bairro Vila Daguimar quando, por volta das 21:00 (hora local) homens armados, que seguiam num carro branco, chegaram ao local e efetuaram vários disparos, segundo as informação da polícia.

Uma vítima que foi atingida de raspão por uma bala foi socorrida pelos bombeiros e levada para o Hospital de Belford Roxo.

Os outros feridos foram transportados para unidades de saúde por pessoas que estavam no local.

As autoridades não forneceram um motivo para o tiroteio, mas grande parte da violência no Brasil está relacionada com atividades de gangues.

O Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do país, enfrenta diariamente tiroteios.

O Brasil figura entre um grupo de dez países em todo o mundo com o pior registo no que respeita a taxa de homicídios, de acordo com os últimos dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.