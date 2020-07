Um incêndios de grandes dimensões deflagrou esta quarta-feira no aeroporto de Bierset, em Liège, na Bélgica.

Apesar do aparato, a imprensa belga diz que não há registo de feridos, nenhuma aeronave foi danificada e as chamas foram controladas pelos bombeiros que se encontram no local.

O alerta foi dado às 22:30 (hora local).

De acordo com o porta-voz da comunicação do aeroporto, Christian Delcourt, o incêndio deflagrou num edifício entre o terminal de passageiros e a parte petrolífera do aeroporto.

Para já, não se sabe o que originou o fogo.

Imagens do incêndio foram partilhadas nas redes sociais.