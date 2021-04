Um jovem de 21 anos morreu, durante a noite deste sábado, depois de cair da janela de um hotel na cidade de Antuérpia, na Bélgica.

Segundo noticia a Cadenaser, a vítima tentava fugir de uma fiscalização a uma festa que não respeitava as restrições no âmbito da pandemia de covid-19.

De acordo com as autoridades belgas, a polícia interveio cerca das 4:00 locais no hotel, após ter recebido várias denúncias sobre o ruído em um dos quatros do estabelecimento.

Quando os agentes chegaram ao local, as oito pessoas que participavam na festa ilegal tentaram esconder-se, mas um jovem escorregou da janela e acabou por cair.

A polícia tentou reanimar a vítima antes da chegada dos serviços de emergência, mas sem sucesso.