A primeira-ministra belga, Sophie Wilmès, teve uma recepção fria e inédita da equipa médica do hospital Saint-Pierre, em Bruxelas, durante uma visita..

O momento, em que estes profissionais deram as contas, à chegada da governante, foi registado em vídeo e tornou-se viral nas redes sociais, sobretudo num país onde o registo dos mortos por Covid-19 chega ao 9.000.

"Protesto contra a primeira-ministra, Sophie Wilmès, no hospital St. Pierre em Bruxelas", twittou uma jornalista enquanto compartilhava as imagens.

#BELGIUM - Protest against the Prime Minister Sophie Wilmes, hospital St. Pierre in Brussels.#coronavirus pic.twitter.com/fFsfgtfHKd — Ali Özkök (@Ozkok_A) May 16, 2020

De acordo, com o The Brussel Times, a recepção, nada calorosa, foi a resposta à abordagem do governo em relação aos profissionais de saúde no meio da atual crise pandémica.

Além de ficarem desapontados com cortes no orçamento e nos salários, já baixos, os médicos também ficaram descontentes pelo facto do governo tentar “recrutar pessoal não qualificado para dar apoio ao pessoal de enfermagem” em vez de contratar profissionais especializado, diz a publicação.

Desde que foi partilhado na internet, o vídeo não só se tornou viral como provocou várias reações. Enquanto muitos expressaram decepção face à abordagem do governo em relação à pandemia, outros elogiaram a equipa médica por mostrarem o seu descontentamento.