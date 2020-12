A polícia belga interrompeu, este domingo, uma orgia que não respeitava as regras de segurança impostas devido à pandemia de covid-19. É o terceiro incidente do género no espaço de três semanas.

O evento decorria na localidade de Saint-Mard, perto da fronteira com França, numa residência perto de uma clínica que trata doentes com covid-19. Os 52 participantes eram de origem francesa e cada um deles foi multado em 250 euros. Dois deles foram ainda punidos por posse de substâncias ilícitas.

Há duas semanas, a polícia foi obrigada a interromper uma outra orgia ilegal, num bar gay em Bruxelas. Entre as 25 pessoas presentes, estava um eurodeputado húngaro que é contra o casamento homossexual e que entretanto se demitiu. Nos últimos dias, as autoridades tiveram também que intervir numa sessão de sexo em grupo com dez pessoas, na zona este da Bélgica.

Há uma semana a polícia também interrompeu outra orgia ilegal na localidade de Paal, na zona este do país e na qual participavam 10 pessoas.

Como nas orgias de Bruxelas e de Paal, a polícia de Saint-Mard foi alertada para uma festa ilegal e quando chegou ao local pode comprovar que se tratava de uma sessão de sexo em grupo.