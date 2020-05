Belly Mujinga, de 47, estava a trabalhar com uma colega na bilheteira da estação de Victoria, em Londres, quando um passageiro - que afirmou estar infetado com Covid-19 - lhes tossiu e cuspiu para cima.

De acordo com a BBC, tudo aconteceu a 22 de março março e, em poucos dias, quer Belly quer a colega ficaram doentes.

Com problemas respiratórios anteriores ao episódio, Belly Mujinga teve de ser internada no hospital Barnet, em Londres, a 2 de abril, onde foi ligada a um ventilador. A 5 de abril, 14 dias depois do incidente, a funcionária da estação de Victoria viria a morrer.

Segundo a Associação dos Funcionários Assalariados dos Transportes (TSSA), apenas dez pessoas puderam comparecer ao funeral.

O secretário geral da TSSA, Manuel Cortes, falou mesmo com o secretário da Saúde e pediu-lhe que alargasse a compensação de 60 mil libras (cerca de 67 mil euros) paga às famílias dos trabalhadores do NHS que morreram durante a pandemia às famílias de "todos os trabalhadores da linha de frente que morrem a tentar manter o país e os serviços vitais".

"Ficámos chocados e devastados com a morte da Belly. Ela era uma dos muitos trabalhadores na linha da frente que perderam a vida por causa do coronavírus. Infelizmente, a família de Belly é uma de muitas famílias onde, tragicamente, as crianças viram os pais serem-lhes tirados. No entanto, há questões importantes sobre a sua morte - é inevitável. Como uma pessoa vulnerável na categoria "de risco" e a sua condição sendo conhecida pelo empregador, há questões sobre porque é que ela não foi retirada das funções da linha de frente no início desta pandemia. Alguém que é vulnerável deve ficar em casa e em teletrabalho sempre que possível", afirmou Cortes em comunicado.

O episódio com o passageiro foi reportado à Inspecção das Ferrovias, órgão responsável pela segurança do Serviço Rodoviário e Ferroviário, para que fosse feita uma investigação e tomadas ações legais sobre o caso.

O caso passou então para a alçada da Polícia de Transportes Britânica (BTP) que abriu uma investigação ao incidente,

"A BTP abriu uma investigação sobre um incidente com dois membros da equipa ferroviária que foram cuspidos enquanto trabalhavam na estação Victoria de Londres a 22 de março. Uma das vítimas, uma mulher de 47 anos, morreu no hospital a 5 de abril. As investigações estão a decorrer e qualquer pessoa que tenha alguma informação deve entrar em contato com a BTP", lê-se no comunicado da polícia.

Um representante dos empregados da estação de Victoria criou uma página de angariação de fundos para ajudar a pagar as despesas do funeral, que ocorreu no dia 29 de abril.

O Reino Unido tem registados 32.692 óbitos e 226.463 casos de contágio por Covid-19 até esta terça-feira.