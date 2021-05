O primeiro-ministro de Israel avisou esta terça-feira o Hamas de que uma eventual quebra do cessar-fogo acordado há alguns dias vai traduzir-se numa resposta "muito poderosa".

Benjamin Netanyahu falava depois de se ter encontrado com Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano que foi delegado por Joe Biden para mediar o conflito no Médio Oriente, depois de 11 dias de confrontos entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que provocaram mais de 230 mortos.

Se o Hamas quebrar a calma e atacar Israel, a nossa resposta vai ser muito poderosa", reiterou o líder do governo israelita, que discutiu com o representante norte-americano formas de prevenir o armamento do Hamas.