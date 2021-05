O ultranacionalista Naftali Benet, líder do partido Yamina, anunciou este sábado o seu apoio à criação de um executivo com o bloco da oposição liderado pelo centrista Yair Lapid, abrindo caminho para um Governo anti-Benjamin Netanyahu.

Neste momento decisivo, devemos assumir responsabilidades. Pretendo fazer de tudo o que está em meu poder para formar um Governo de unidade nacional com o meu amigo Yair Lapid", anunciou publicamente Benet.

Depois de Israel ter tido quatro eleições em apenas dois anos, no meio de um longo bloqueio político e com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu a não conseguir formar um executivo com o bloco de direita, os únicos cenários atuais são "uma quinta eleição" ou criar um "Governo de unidade" que o evite.

Benet recusou-se hoje de novo a formar uma coligação da ala de direita liderada por Netanyahu, que está no poder em Israel há mais de uma década e enfrenta processos de corrupção.

Essa intenção falhou porque não acreditamos nas promessas oferecidas", indicou Benet sobre a proposta de Netanyahu de formar uma coligação de direita.

De acordo com os ‘media’ locais, Benet e Ladip estarão a negociar um executivo alternativo ao chefe de Governo. O primeiro seria primeiro-ministro nos primeiros dois anos e o centrista assumiria o cargo nos dois últimos.

Netanyahu reage: "Um perigo para a segurança de Israel"

"Este Governo será um perigo para a segurança do Estado de Israel, Este é o golpe do século", afirmou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, depois do ultranacionalista Naftali Benet ter anunciado a sua intenção de se juntar a Lapid para pôr fim ao poder de Netanyahu.

A decisão de Naftali Benet acontece três dias antes de expirar o prazo de Lapid para criar Governo. O partido deste último, Yesh Atid, foi o segundo mais votado (17 deputados), atrás do Likud de Netanyahu (30), nas eleições de 23 de março.

Na sequência das eleições, Netanyahu foi quem recebeu, em primeiro lugar, a tarefa de formar uma coligação, mas ao fracassar e não conseguir uma maioria de 61 lugares no parlamento (de 120), o Presidente israelita encarregou Lapid de o fazer, em 05 de maio.

Desde então, o centrista está a procurar apoios suficientes para formar um executivo que destrone Netanyahu, no poder há 12 anos e com processos sobre corrupção.

Lapid lidera um amplo bloco de partidos de grande diversidade ideológica - desde a esquerda até à extrema-direita - cujo único elemento de união é a firme oposição ao atual primeiro-ministro.

No entanto, até agora ainda não alcançou os 61 lugares necessários para comunicar ao Presidente que conseguiu obter um acordo de coligação.