Momentos depois de Joe Biden fazer o juramento como 46.º Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), vários líderes internacionais, incluindo reconhecidos aliados de Washington, reagiram e saudaram o novo hóspede da Casa Branca.

Um dos primeiros a felicitar Biden foi o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, referindo-se ao novo Presidente dos EUA como um "verdadeiro amigo" daquele país, lembrando igualmente as raízes irlandesas do político democrata.

Ao fazer o juramento, sei que o Presidente Biden sentirá o peso da História, a presença dos seus ancestrais irlandeses que deixaram Mayo e Louth em tempos de fome em busca de vida e de esperança", referiu Micheál Martin numa declaração, afirmando ainda que pretende “aprofundar a cooperação" entre os dois países.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, felicitou igualmente Joe Biden, mas também a vice-Presidente Kamala Harris, declarando estar "ansioso por trabalhar" com novo chefe de Estado norte-americano.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

Parabéns a Joe Biden por ter tomado posse como Presidente dos Estados Unidos e a Kamala Harris [a primeira mulher no cargo] pela sua investidura histórica. A liderança americana é vital em questões que nos preocupam a todos, desde as alterações climáticas ao covid-19 e estou ansioso para trabalhar com o Presidente Biden”, escreveu, na rede social Twitter, Boris Johnson, que tinha uma boa relação com o anterior governante norte-americano, Donald Trump.

Israel, um reconhecido aliado de Washington, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, também constam entre as primeiras vozes internacionais que felicitaram Biden.

Estou ansioso para trabalhar convosco para fortalecer a aliança EUA-Israel, para continuar a expandir a paz entre Israel e o mundo árabe e para enfrentar os desafios comuns, começando pela ameaça representada pelo Irão”, afirmou o primeiro-ministro israelita num vídeo publicado momentos depois da tomada de posse de Biden numa cerimónia em Washington.

Congratulations President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris on your historic inauguration.

President Biden, you and I have had a warm personal friendship going back many decades. pic.twitter.com/3cO4Zb1o1Q — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 20, 2021

Também a Rússia declarou que espera trabalhar "de forma mais construtiva" com a nova administração norte-americana liderada por Joe Biden, nomeadamente na prorrogação do importante tratado de desarmamento nuclear New START, que expira em 05 de fevereiro.

Esperamos que a nova administração norte-americana mostre uma posição mais construtiva no diálogo connosco” sobre a prorrogação do tratado New Start que limita os arsenais nucleares das duas potências, indicou a diplomacia russa num comunicado, divulgado poucos minutos depois da investidura de Joe Biden.

O chefe do Governo italiano, Giuseppe Conte, também se juntou às felicitações a Joe Biden e a Kamala Harris, afirmando que esta quarta-feira é “um grande dia para a democracia".

Desejo um bom trabalho ao Presidente Joe Biden e à vice-Presidente Kamala Harris. É um grande dia para a democracia, que transcende as fronteiras dos Estados Unidos. A Itália está pronta para enfrentar os desafios da nossa agenda internacional comum juntamente com os Estados Unidos", escreveu Giuseppe Conte nas redes sociais.

Wishing good work to President @JoeBiden and Vice-President @KamalaHarris. This is a great day for democracy, reaching far beyond the American borders. Italy stands ready to face the challenges of our common international agenda together with the United States. #InaugurationDay — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 20, 2021

De Espanha também vieram palavras de felicitação, com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a oferecer apoio à nova administração norte-americana.

A administração de Joe Biden e de Kamala Harris inicia a sua jornada. Todos os sucessos e o apoio de Espanha nesta etapa de esperança e futuro. Trabalharemos com os Estados Unidos pela democracia e pelo fortalecimento de uma governança global mais justa, sustentável e inclusiva”, escreveu Sánchez na rede social Twitter.

Equality is making its way unstoppably around the world. For the first time, the United States of America has a woman as Vice President. A change of era, not only for the US, but for all of society. It is the time of women!



Congratulations, @KamalaHarris!#InaugurationDay https://t.co/k27TJ0PyV4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2021

O Papa Francisco dirigiu igualmente algumas palavras ao novo Presidente norte-americano, tendo encorajado Joe Biden (o segundo Presidente católico dos EUA depois de John F. Kennedy) a promover a "reconciliação e a paz" nos Estados Unidos e entre as nações do mundo, com o objetivo de "promover o bem comum universal".

Em Portugal, o parlamento saudou hoje, com uma breve salva de palmas, a tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos.

A título informativo, informo que Joe Biden já é Presidente dos Estados Unidos”, disse aos deputados o vice-presidente da Assembleia da República Fernando Negrão, que estava a dirigir os trabalhos, instantes depois da posse de Biden, cerca das 16:50.

Seguiu-se uma breve salva de palmas no hemiciclo, onde estavam menos de metade dos deputados, respeitando as regras sanitárias devido à pandemia de covid-19.

O democrata Joe Biden tomou posse hoje como 46.º Presidente dos EUA, após ter feito o juramento de funções perante o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, nas escadas do Capitólio (sede do Congresso norte-americano), em Washington.