Os Estados Unidos exigiram no domingo a libertação imediata do jornalista bielorrusso Roman Protasevich, detido em Minsk depois de o avião comercial em que seguia ter sido desviado à força da rota entre Atenas e Vílnius.

O secretário de Estado Antony Blinken afirmou, em comunicado, que “este ato chocante levado a cabo pelo regime de Lukashenko ameaçou as vidas de mais de 120 passageiros, incluindo cidadãos norte-americanos”.

Estamos a coordenar de perto a nossa resposta com os nossos parceiros, incluindo a União Europeia (UE) e as autoridades da Lituânia e da Grécia. Dadas as indicações de que a aterragem forçada se baseou em falsas premissas, apoiamos uma reunião na data mais rápida possível do Conselho da Organização Internacional da Aviação Civil para rever os acontecimentos”, acrescentou Blinken.