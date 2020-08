A quarentena obrigatória na Austrália forçou milhares de bares e restaurantes a fechar portas, em março, deixando as empresas que produzem cerveja com gigantescas quantidades por vender.

Ao invés de deitar fora o produto, desperdiçando milhões de litros de cerveja fora de prazo, o estado da Austrália do Sul decidiu dar uma nova função à popular bebida: utilizá-la como combustível para uma estação de tratamento de águas.

Através de um processo onde matéria orgânica industrial e lodo do sistema de esgotos são misturados para produzir biogás, a estação de tratamento de águas de Glenelg, a oeste da capital Adelaide, consegue produzir 80% das necessidades energéticas da estação.

No entanto, devido à pandemia, grandes quantidades de cerveja têm chegado à estação, fazendo com que os níveis de produção de energia atinjam números nunca antes vistos, de acordo com a estação de televisão australiana 7 News.

Ao adicionarmos cerca de 150 mil litros de cerveja fora de prazo por semana, geramos um recorde de 355.200 metros cúbicos de biogás em mais e mais 320.000 metros cúbicos em junho, o que é suficiente para alimentar 1.200 habitações”, afirma num comunicado Lisa Hannant, gerente de produção e tratamento de águas na estação.

De acordo com Hannant, os digestores anaeróbios, os tanques onde o processo de produção do biogás rico em metano se dá, têm funcionado bem com a utilização de cerveja.

Uma vez que o elevado conteúdo calórico da bebida, juntamente com as elevadas temperaturas libertadas durante o processo, funciona na perfeição para o processo anaeróbico.

Com uma dieta tão horrível, não é de admirar que produzam tanto gás!”, diz Hannant.

Desde que foi imposta a quarentena, no final do mês de março, a indústria cervejeira australiana tem sido fortemente afetada. Em maio, a Lion Beer Australia, uma das mais antigas, revelou que ia esvaziar 90 mil barris de cerveja, o equivalente a 4.5 milhões de litros.