A vacina experimental contra o cancro (BNT111), produzida pela farmacêutica alemã BioNTech, e que se encontra na Fase 2 dos ensaios clínicos, já foi administrada aos primeiros doentes.

Este fármaco utiliza a mesma tecnologia das vacinas contra a covid-19 - RNA mensageiro (mRNA) - em que um fragmento do código genético do vírus transporta instruções para o organismo humano conseguir desenvolver anticorpos específicos.

Com base nas evidências científicas obtidas até aqui, conclui-se que a vacina é segura o suficiente para começar a ser testada em humanos. Por enquanto, a BioNTech administrou-a apenas a 120 doentes com cancro de pele de nível III ou IV, intercalando com um medicamento chamado Libtayo.

Em comunicado, Özlem Türeci, co-fundadora da BioNTech, disse: "O nosso objetivo é aproveitar o poder do sistema imunológico contra o cancro e as doenças infecciosas".

Nós fomos capazes de demonstrar o potencial das vacinas mRNA no que toca à covid-19. Não devemos esquecer-nos que o cancro também é uma ameaça à saúde global, pior do que a atual pandemia", reforçou.

Os ensaios da BNT111 já foram avaliados e aprovados pelas autoridades regulatórias de Espanha, Alemanha, Itália, Polónia, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália.