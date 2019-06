A polícia de Birmingham, no Reino Unido, divulgou um vídeo que mostra o resgate de um bebé de cinco meses que tinha sido raptado.

O resgate aconteceu em abril, mas a polícia decidiu partilhá-lo agora na página de Facebook.

O sequestrador, um homem de 35 anos, levou o bebé da casa onde a criança vive com os pais, em Sutton Coldfield, no dia 3 de abril.

As autoridades começaram as buscas e conseguiram intercetar o carro do suspeito, perto do aeroporto de Birmingham, na noite a seguir ao rapto.

As câmaras incluídas nas fardas dos polícias captaram o momento e mostram o bebé a ser resgatado do banco de trás do carro.

Nas imagens é possível ver que os polícias embrulham o bebé num casaco, para o manter quente, e verificam se tem algum ferimento.

Eu serei eternamente grata aos polícias que trouxeram o meu bebé para casa. Ele ficou fora cerca de 36 horas, mas pareceu uma vida inteira", disse Chantelle Forrester, a mãe do bebé, citada pela Sky News.

O raptor, James Dempsey, era amigo de Chantelle Forrester e tinha ficado a dormir na sua casa, na noite em que levou o bebé.

No tribunal, na quinta-feira, o suspeito admitiu ter sequestrado a criança, ter desobedecido à polícia e ter conduzido de maneira perigosa. Acabou por ser condenado a 27 meses de prisão.