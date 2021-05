Um menino de nove anos morreu depois de alegadamente ter sido atingida por um relâmpago num campo de futebol em Blackpool, Inglaterra.

Segundo noticia a imprensa britânica, a polícia foi chamada ao local cerca das 17:00 após relatos de uma criança ferida.

As autoridades adiantam que, apesar de estar uma investigação em curso, acredita-se que a criança foi atingida por um relâmpago no campo do Spirit of Youth FC.

Infelizmente ainda não sabemos muito até ao momento. Todo o clube está em choque", disse um porta-voz do clube.