Foi encontrado esta quarta-feira o cadáver de Blanca Fernández Ochoa, a atleta medalhada olímpica de 56 anos que estava desaparecida desde o dia 24 de agosto.

Segundo o El Mundo, o corpo da antiga esquiadora foi encontrado por um agente da Guardia Civil fora de serviço que passeava o cão em La Peñota, na serra de Guadarrama. O estado de decomposição do cadáver indica que Blanca Fernández Ochoa estará morta há mais de uma semana.

Fontes policiais citadas pelo El País referem que a ex-atleta tinha um golpe profundo na cabeça e pode ter dado uma queda.

Nesta altura, as autoridades admitem que a Blanca Ochoa tenha sofrido um acidente enquanto caminhava pela montanha, algo que fazia frequentemente, chegando a dormir ao relento. A atleta também tinha por hábito desaparecer voluntariamente durante alguns dias, motivo pelo qual o alerta para o desaparecimento não foi dado logo que deixou de ser vista.

Nos últimos dias, foi lançada uma operação de busca com centenas de operacionais e voluntários.

Blanca Ochoa tinha vendido a casa recentemente e estava a viver com a irmã Lola, que deu o alerta para o desaparecimento. Antes de contactar as autoridades, Lola avisou a filha de Blanca Ochoa, mas a jovem disse que a mãe tinha decidido passar quatro dias na montanha. Sem notícias da irmã, e depois de ter percebido que esta não tinha levado o telemóvel, Lola decidiu reportar o desaparecimento.

Blanca foi vista pela última vez a 24 de agosto, quando fazia compras num supermercado em Pozuelo de Alarcón, perto de Madrid. Terá seguido depois no seu carro, que foi encontrado no passado domingo no parque de estacionamento para excursionistas de Las Dehesas.

As buscas concentram-se nos cerca de três mil hectares do vale de Fuenfría, um pouco a norte da zona de Las Dehesas, zona florestal na localidade de Cercedilla, a norte da capital espanhola.

Blanca Fernández Ochoa tinha ganho a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, em França, na categoria de Slalom (Esqui).