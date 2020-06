Em Itália, mais 88 pessoas morreram derivado da pandemia de Covid-19. No total, o número de óbitos em Itália ascendeu às 33.689 mortes.

Relativamente ao número de infetados, a Proteção Civil italiana revelou que foram detetados mais 177 casos, o acréscimo mais baixo desde o primeiro dia do mês de março. Até ao momento, 234.013 pessoas já contraíram o novo coronavírus no país, que foi um dos mais afetados pela pandemia na Europa.

Do outro lado desta estatística pandémica, 957 pacientes foram dados como recuperados desde a última atualização dos dados. Desde o início do surto de Covid-19, 161.895 doentes infetados com Covid-19 já tiveram alta.

Ainda assim, existem ainda 38.429 pessoas com sintomas ativos provocados pelo novo coronavírus. Destes, 5.503 continuam hospitalizados e 338 encontram-se nos cuidados intensivos. Os restantes infetados estão em casa, isolados, com sintomas ligeiros ou sem sintomas.

A maioria dos hospitalizados são da região da Lombardia (norte), a mais afetada pela pandemia em Itália e que continua a ser aquela onde surge quase metade (47,4%) dos novos casos positivos.

Surgido em dezembro, na China, o vírus SARS-CoV-2 já fez mais de 385 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço da agência AFP.