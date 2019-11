Aconteceu há cerca de duas semanas na cidade boliviana de Oruro: uma jovem de 17 anos foi brutalmente violada por um grupo de quatro rapazes, com idades entre os 16 e os 17 anos.

A adolescente, que tinha combinado ir ter com o grupo de rapazes juntamente com outras amigas, acabou por ir sozinha até à casa onde estes se encontravam e perdeu a consciência depois de beber dois copos com uma bebida alcoólica não divulgada.

Quando acordou, não se lembrava de nada do que lhe tinha acontecido, sentia frio e tinha uma dor forte entre as ancas, que não lhe permitia sequer pôr-se de pé, informou o Ministério Público da Bolívia, citado pelo El Mundo.

A adolescente foi internada e os jovens foram entretanto detidos num centro de reabilitação para menores, investigados por violação. Com a morte da jovem, ao fim de duas semanas de internamento, deverão ser agravadas as acusações.

Lamentamos o sucedido pela família. É um caso muito duro", disse este sábado Orlando Zapata, procurador de Oruro, que recomendou ainda aos pais "que façam um controlo mais rigoroso dos seus filhos em etapa escolar", para que sejam evitados outros casos com este mesmo desfecho.

O Governo de Evo Morales criou também uma comissão para investigar a violação em grupo. As autoridades aguardam os resultados da autópsia da jovem, bem como das análises feitas ao sangue dos suspeitos, para averiguar se houve consumo de estupefacientes para além do álcool.