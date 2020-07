José Luís tem de lidar com a morte todos os dias. Mora no bairro de La Cuchilla, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e é coveiro.

Em entrevista à BBC, conta que tem as costas doridas devido ao número elevado de mortes por Covid-19, que não lhe dão descanso no trabalho, e que o seu maior medo é que um dos filhos seja apanhado pela doença.

“A minha mulher e os meus filhos ficam com minha sogra, que mora mais longe do cemitério. Eles quase não têm contacto comigo. Não estão por perto, mas continuo a enviar dinheiro para eles”, contou José, de 28 anos.

Vive numa das cidades mais afetadas pela pandemia, que aos poucos se acostumou a lidar com ela.

“Estamos a ser muito afetados por esta pandemia. Estamos a enfrentar o surto mais forte aqui. Nos primeiros dias foi difícil. Nos primeiros dias era um trabalho sufocante, mas com o trabalho constante, ficamos acostumados", afirmou.

Correr riscos para sobreviver

“Quando estamos cara a cara com o vírus, tudo muda. Ver a pessoa que estamos a enterrar e os membros da família que podem estar infetados assusta-nos. Mas, devido à necessidade que temos, eu e os meus amigos, corremos esse risco. É o risco que podemos assumir. Temos que levar dinheiro para casa. A necessidade assim nos obriga”, sublinhou José.

“Antes da quarentena, chegavam um, dois, três, quatro corpos no máximo, para serem enterrados [a cada dia]. Quando a pandemia chegou, esse número dobrou ou triplicou. Passei a cavar entre três e 15 sepulturas por dia”.

Dados oficiais revelam que, na Bolívia, a pandemia de Covid-19 já fez mais 2.218 mortos e 60.991 infetados.

Cerca de 420 cadáveres foram retirados pela polícia das casas, carros e ruas das duas maiores cidades da Bolívia, em apenas cinco dias, avançou a Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) do país, no início desta semana.

De acordo com as autoridades, citadas pela Associated Press, estima-se que 80% a 90% dos corpos recolhidos nas cidades de La Paz e Santa Cruz, são de vítimas com teste positivo à Covid-19, ou que apresentaram sintomas da infeção.