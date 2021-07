O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, "permanecerá internado" em São Paulo e receberá um "tratamento clínico conservador", segundo um boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star após o chefe de Estado ter passado por vários exames.

O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi transferido na noite desta quarta-feira para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por uma avaliação no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e ser diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal", detalha-se no texto divulgado à imprensa pela unidade de Saúde.