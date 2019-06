Um avião da Air India foi obrigado a aterrar de emergência em Londres, esta quinta-feira, no aeroporto de Stansted, devido a uma alegada ameaça de bomba.

A polícia britânica confirmou a existência de um "alerta de segurança".

An aircraft was diverted to #Stansted Airport at around 9.50am today (Thursday 27 June) following reports of a security alert.



The plane is currently at the airport and officers are making enquiries. pic.twitter.com/ViaQ1b6Tk2