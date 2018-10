Vários pacotes suspeitos foram enviados, esta quarta-feira, para diferentes moradas de personalidades norte-americanas. As casas dos antigos presidentes dos EUA, Barack Obama e Bill Clinton foram dois dos alvos dos orquestradores do ataque. As cartas eram endereçadas para Barack Obama e Hillary Clinton e foram enviadas para as casas de ambos em Washington e Nova Iorque, respetivamente. os pacotes foram encontrados pelos serviços secretos a quem a família Clinton já agradeceu.

Every day, I am grateful to the women and men of the United States Secret Service. Thank you. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 24 de outubro de 2018

O pacote enviado para a redação da CNN em Nova Iorque tinha como destinatário John Brennan, antigo diretor da CIA. Este pacote continha um pó branco e um engenho explosivo que foram retirados do local pela polícia nova-iorquina.

As agências internacionais avançam ainda que Eric Holder, antigo Procurador-Geral dos EUA, Kamal Harris, ex-Procuradora-Geral da Califórnia, e o governador do Estado de Nova Iorque também receberam pacotes suspeitos.

Na segunda-feira, o filantropo norte-americano, George Soros, recebeu em Bedford, Nova Iorque um pacote suspeito, avançou a CNN citando uma fonte da polícia norte-americana.

Os pacotes com engenhos explosivos, enviados esta quarta-feira, podem fazer parte de um ataque orquestrado, mas as autoridades ainda não identificaram os suspeitos. A maior parte dos alvos são, ou eram, membros do Partido Democrata.

Na primeira reação à imprensa, a polícia de Nova Iorque não afastou a possibilidade de poder haver mais engenhos.