Uma grua de 20 metros caiu em cima de duas casas na zona de Bow, em Londres, na tarde desta quarta-feira. Os bombeiros da capital inglesa estão a trabalhar para tentar tirar as pessoas que ficaram presas nos edifícios.

We've taken fourteen 999 calls to reports of a crane that has collapsed onto a building in Gale Street, #Bow. More updates when we have them but please avoid the area pic.twitter.com/fYK0lnU1lH