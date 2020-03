Um incêndio na província chinesa de Sichuan causou a morte de dezoito bombeiros e de um guarda florestal. O grupo, acabou por ficar cercado, depois de uma mudança repentina do vento, fazendo com que fosse difícil escapar.

O fogo começou esta segunda-feira, numa quinta na cidade de Xichang, mas ventos fortes fizeram com que as chamas se alastrassem rapidamente para montanhas próximas.

The forest fire that killed 18 firefighters and one guide in Xichang, SW China's Sichuan reignited on Tuesday. Video shows the flaring flames rising up with the billowing smoke. pic.twitter.com/Mk6SbDM3KL