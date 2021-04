O príncipe Philip, marido da rainha Isabel II, morreu esta sexta-feira aos 99 anos. Numa reação à BBC, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que recebeu a notícia "com enorme tristeza".

Ele foi o consorte mais antigo da história, um dos últimos sobreviventes que serviu o país durante a Segunda Guerra Mundial, eles foi mencionado em despachos pela sua bravura", disse Boris Johnson.

O primeiro-ministro britânico referiu ainda que o duque de Edimburgo conquistou o carinho de todas as gerações do Reino Unido, da toda a comunidade e do mundo.

Já numa declaração no exterior da residência oficial de Downing Street, Boris Johnson destacou a dedicação à Rainha e à monarquia.

Ele adotou uma ética de serviço que aplicou ao longo das mudanças sem precedentes do pós-guerra e, como o condutor exímio de carruagens que era, ajudou a guiar a família real e a monarquia”, afirmou.

É em Sua Majestade e na família que os pensamentos da nossa nação devem voltar-se hoje, porque eles perderam não apenas uma figura pública muito amada e altamente respeitada, mas um marido dedicado e um pai orgulhoso e amoroso, avô, e nos últimos anos, bisavô”, acrescentou.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021

Keir Starmer: "O casamento deles tem sido um símbolo de força, estabilidade e esperança"

Também Keir Starmer, líder do Partido Trabalhista, principal força da oposição, prestou a devida homenagem e destacou a “devoção à Rainha”.

Durante mais de sete décadas, ele esteve ao lado dela. O casamento deles tem sido um símbolo de força, estabilidade e esperança, mesmo enquanto o mundo ao redor deles mudou - mais recentemente durante a pandemia. Foi uma parceria que inspirou milhões no Reino Unido e além”, disse, num comunicado.

My thoughts are with The Queen, the Royal Family and the British people as our nation comes together to mourn and remember the life of Prince Philip. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 9, 2021

As Forças Armadas do Canadá também deixaram as suas condolências à Família Real.