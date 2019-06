Boris Jonhson está debaixo de fogo depois de a polícia ter sido chamada a sua casa na sequência do que terá sido uma discussão violenta com a namorada. O incidente fê-lo cair nas sondagens na corrida à liderança do Partido Conservador.

Este domingo, um grupo de ativistas protestou em frente à casa do candidato conservador mais bem colocado para substituir Theresa May. A polícia foi chamada a casa de Boris Johnson na última sexta-feira, aparentemente por causa de uma discussão doméstica, o que lançou o debate no Reino Unido sobre se Boris será o candidato mais adequado para liderar os conservadores e ser o próximo primeiro-ministro.

A decisão só será tomada no final de julho e na corrida à liderança restam apenas Boris Johnson e Jeremy Hunt, atual ministro dos Negócios Estrangeiros.

Hunt foi precisamente um dos que pediram explicações a Boris Johnson, que manteve o silêncio após o incidente, assim como vários membros do governo e um financiador do Partido Conservador.

O incidente foi tornado público pelo jornal The Guardian, que foi contactado pelo vizinho de Boris Johnson que se apercebeu de uma altercação no apartamento do candidato a líder dos conservadores, onde Johnson mora com Carrie Symonds, que já foi assessora de imprensa do partido.

Segundo testemunho do vizinho, que foi corroborado por outras pessoas que vivem nas imediações, foi possível ouvir Symonds dizer a Johnson "sai de cima de mim" e "sai do meu apartamento". O homem terá batido à porta da casa mas não teve resposta, tendo decidido alertar as autoridades, que só abandonaram o local depois de garantirem que ambos os moradores do apartamento estavam em segurança.