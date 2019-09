O parlamento do Reino Unido vai ser suspenso ainda esta segunda-feira, anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Boris Johnson. A suspensão vigora até 14 de outubro. Recorde-se que Boris Johnson começou por perder a maioria na Câmara dos Comuns, o que precipitou a aprovação de uma lei que dita o adiamento do Brexit de 31 de outubro para 31 de janeiro.

Depois de aprovado esse projeto, o líder dos conservadores propôs a realização de novas eleições, numa moção que foi fortemente rejeitada, mas que deve voltar esta segunda-feira ao parlamento.

O porta-voz do governo afirma que a intenção continua a ser uma saída sem acordo, no chamado hard Brexit, que estava previsto ocorrer a 31 de outubro, num comunicado onde se voltou a falar em eleições antecipadas para que as pessoas possam decidir qual o melhor caminho a seguir.

O Partido Trabalhista reafirmou, esta segunda-feira, que uma saída sem acordo "seria um desastre" para o Reino Unido, acrescentando que só aceitará a marcação de eleições quando estiver definido um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.

A No Deal Brexit would be a disaster for our country. When we have ruled out No Deal, we want a General Election and we’re ready to fight one. pic.twitter.com/sWNqCIfMmL