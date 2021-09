A casa mais estreita da cidade de Boston, nos Estados Unidos, mais conhecida como "Skinny House", foi vendida, na quinta-feira, por mais de 1,2 milhões de dólares (cerca de 1 milhão de euros).

A habitação icónica construída em 1862 tem apenas 3,5 metros de largura e pouco mais de 100 m2 distribuídos por quatro andares.

As pessoas ficam espantadas por a casa ter sido construída com o intuito de ser magricela. Ficar de pé com as mãos abertas, pode realmente ser de parede a parede", afirmou Travis Sachs, vice-presidente executivo da CL Properties, responsável pela venda da casa, citado pela estação televisiva CNN.

A habitação tem uma cozinha, uma sala de jantar, uma sala de estar, dois quartos, uma lavandaria, um terraço e uma casa de banho.

Segundo a CNN, a casa foi construída por causa de uma vingança familiar. A história conta que os lotes de terreno, onde está localizada a casa, eram de uma família rica, que tinha dois filhos. Um deles partiu para a guerra, onde esteve quatro anos.

Quando o jovem regressou da guerra, descobriu que o irmão tinha construído uma casa no terreno que pertencia aos dois. Revoltado com a situação, o jovem decidiu vingar-se e construiu no pouco terreno que restava uma casa que bloqueava a entrada traseira, as janelas laterais e a claridade da casa do irmão.

É o mais maldoso que pode ser", expressou Travis Sachs.

O vice-presidente executivo da CL Properties acrescentou que a casa foi vendida, no dia 16 de setembro, a uma família de quatro pessoas por mais 50 mil dólares do que o preço pedido.

Antes, em 2017, a casa tinha sido vendida por 900 mil dólares.