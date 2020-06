O desrespeito de dezenas de milhares de britânicos pelas medidas de distanciamento social em tempos de pandemia levou a autarquia de Bournemouth/Christchurch/Poole, no sul de Inglaterra, a declarar "incidente grave", uma medida prevista na lei que vai permitir o reforço de diferentes autoridades na região.

Nos últimos dias, as suas praias foram invadidas por milhares de banhistas, que geraram o caos por todo o lado, deixando para trás 40 toneladas de lixo e um registo histórico de multas de estacionamento na zona costeira do país. Cinco pessoas foram detidas por comportamento desordeiro e posse de droga e foi apreendido equipamento musical.

A declaração de "incidente grave" vai permitir uma resposta de emergência por parte de diferentes autoridades para evitar nova sobrelotação nas praias, desordem no trânsito, acampamento ilegal e violência no geral. Além de desavenças entre pessoas e grupos, fosse na praia, numa fila de 30 minutos para comprar um gelado, no demorado trânsito para chegar ou sair da praia ou por consumo excessivo de bebidas alcoólicas, também os coletores do lixo foram assediados e ameaçados, necessitando de proteção policial para poderem trabalhar.

Esta invasão, que deixou os serviços "completamente sobrecarregados", correu e o governo britânico, através do ministro da saúde, ameaça, agora, os britânicos de que poderá encerrar as praias.

Temos o poder de fechar as praias. Estou relutante em usá-lo, porque os britânicos passaram por um confinamento bastante difícil e eu quero que todos possam desfrutar do sol. Mas a chave é fazê-lo com respeito pelas regras. Fique com a sua família, fique a uma boa distância de outras famílias", avisou Matt Hancock, em declarações a uma rádio.

O ponto decisivo será o ressurgimento de novos surtos de Covid-19 no Reino Unido.

Se houver um aumento do número de casos, tomaremos medidas", garantiu o ministro.

Nas redes sociais foram várias as imagens partilhadas das praias cheias de banhistas, mas também do lixo que deixaram para trás.

Segundo o último balanço das autoridades, o Reino Unido registou mais 149 mortes por Covid-19, elevando o total para 43.230 óbitos.

O número de novos infetados quase duplicou, de 653 na quarta-feira para 1.118 na quinta-feira, totalizando 307.980 infetados.

Continuando a preparação para a terceira fase do plano de fim do confinamento, a partir de 4 de julho, o governo publicou já uma proposta de lei para facilitar a criação de esplanadas e espaços de consumo ao ar livre junto a bares e restaurantes.

Os proprietários de bares e restaurantes vão poder ocupar passeios e transformar estacionamentos de automóveis para aproveitar o bom tempo que se faz sentir no país.