Dois homens assaltaram na terça-feira uma loja em Amarante, no Brasil e as imagens de videovigilância mostram um momento inédito. Um dos autores do roubo beijou uma idosa que estava no interior do estabelecimento e rejeitou levar o dinheiro dela.

De acordo com o G1, a mulher ofereceu o dinheiro que tinha aos assaltantes, mas eles não aceitaram.

Não quero o seu dinheiro”, disse o homem, antes de beijar a idosa na testa, de acordo com as imagens das câmaras de segurança.

O proprietário do estabelecimento, Samuel Almeida, que contou os pormenores do roubo à imprensa local, relatou que eram cerca de 17:00 horas quando os dois homens, armados, entraram no local e anunciaram o assalto.

Na loja estavam, àquela hora, apenas duas pessoas: um funcionário e a idosa, cliente habitual.

Anunciaram o roubo e pediram para o meu funcionário passar o dinheiro, foi quando ela, que estava perto, quis dar o dinheiro dela também, mas o assaltante disse que não era preciso. Deu-lhe um beijo nela e disse: «Não, senhora, pode ficar descansada, não quero o seu dinheiro»”, descreveu o dono da loja.

Os assaltantes levaram, em dinheiro, cerca de 1000 reais, uma quantia de cerca de 220 euros. Levaram ainda alguns produtos, cujo valor ainda não foi contabilizado.

A Polícia Militar foi acionada e as autoridades estão agora a investigar o assalto.