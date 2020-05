Se existe uma pessoa que mereça estar em um cargo de tamanha importância, essa é a Regina Duarte! Mulher corajosa e do bem! Ela tem um feeling poderoso, anteviu tudo o que viria acontecer com o Brasil sob a catastrófica passagem do lulopetismo. Ela, sozinha, anunciou sua preocupação e estava certa. Agora ela tem a nós! E a apoiaremos na esperança de ela unificar forças pela Cultura de nosso amado país! #reginaduarte #secretariadecultura #força #união #euapoio

A post shared by Mario Frias (@mariofriasoficial) on Mar 4, 2020 at 8:55am PST