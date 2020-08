Banhos de sol em Copacabana vão voltar a ser possíveis nos próximos dias, mas só com reserva prévia, anunciou o governo do Rio de Janeiro esta segunda-feira.

A ideia, explica o prefeito Marcelo Crivella, é que as pessoas utilizem uma aplicação para reservarem um espaço nos areais do Rio de forma a evitarem as aglomerações comuns desde que a proibição dos banhos no mar foi levantada.

As pessoas vão poder ocupar essas demarcações pelo horário que chegarem e também reservando no aplicativo", afirmou Crivella durante a cerimónia de apresentação da equipa médica que será enviada a Beirute, capital do Líbano, onde na semana passada uma explosão fez mais de 150 mortos.

Segundo Marcelo Crivella, o sistema de ocupação das areias deve ser detalhado durante esta semana. O autarca sublinhou ainda que o apelo para impedir aglomerados mantém-se.

Peço que quem está indo à praia para tomar banho que não aglomere nas areias", pediu o Crivella, que não divulgou a partir de quanto a permanência nas areias será autorizada.

O Brasil registou 703 mortos e 22.048 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.569 óbitos com a covid-19, informou hoje o executivo.

No total, o país sul-americano concentra 101.752 vítimas mortais e 3.057.470 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo que a taxa de letalidade da doença está hoje em 3,3%.

O Rio de Janeiro, segunda cidade mais populosa do país, com cerca de sete milhões de habitantes, iniciou uma reabertura gradual das suas atividades no início de junho.