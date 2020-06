Depois de passar um mês em coma induzido devido à Covid-19, Dom, um bebé brasileiro de cinco meses, está finalmente em casa para comemorar o seu sexto mês de vida.

Com poucos meses de vida, o bebé foi diagnosticado com a infeção e passou 54 dias num hospital no Rio de Janeiro, 32 deles em coma induzido, disse o pai do menino, Wagner Andrade, à CNN.

“Ele teve algumas dificuldades respiratórias e os médicos pensaram, inicialmente, que se tratava de uma infeção bacteriana”, contou.

“Mas a medicação não funcionou e ele piorou. Eu e a minha mulher decidimos levá-lo para outro hospital e foi onde lhe fizeram o teste: era coronavírus”.

Os pais contam ainda que não sabem como é que Dom contraiu o vírus. Segundo Wagner, pensam que terá sido infetado durante uma visita à casa de um familiar.

“A minha mulher deu por um barulho quando ele respirava (…) Ligámos para alguns médicos que nos pediram que gravássemos um vídeo. Depois de o verem pediram que o levássemos imediatamente para o hospital”, contou o pai do menino.

Andrade e Viviane Monteiro dizem que a recuperação do pequeno Dom foi “um milagre”.

“Primeiro, senti-me aliviado e depois fui invadido por uma felicidade indescritível (…) Estávamos ansiosos para levá-lo de volta para casa”, afirmaram os pais.

Dom vai agora comemorar os seis meses no dia 14 de junho em casa com os pais, rodeado dos seus familiares através de vídeo chamadas.