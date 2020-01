O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ameaçou esta terça-feira demitir qualquer membro do seu governo que se pronunciar sobre a criação de uma taxa para a energia solar no Brasil.

Ninguém mais conversa, eu é que sou o presidente. Se alguém conversar eu demito-o, cartão vermelho”, afirmou o presidente, ao sair do Palácio da Alvorada.

No centro da questão estão as mudanças propostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para taxar a instalação de painéis solares em telhados e terrenos por consumidores, eliminando um benefício concedido em 2012 para incentivar a produção de energia solar. Essa regra, de 2012, isenta os proprietários de painéis solares de encargos, subsídios e tributos sobre a produção.

Você pode ver, a questão da energia solar, existia gente interessada em taxar, ‘tá certo? Interessado em taxar, é o tempo todo taxando o povo”, insistiu Jair Bolsonaro. “O povo está com cara de tacho de tanto ser taxado no Brasil”.

O presidente foi também bastante crítico da atuação de grupos de interesse.