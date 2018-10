Jair Bolsonaro, eleito domingo como novo presidente do Brasil, derrotando na segunda volta o universitário Fernando Hadadd, do Partido dos Trabalhadores (PT), já respondeu ao opositor e à sua mensagem divulgada na rede Twitter.

Fernando Haddad, que conseguiu 44,9% dos votos, escreveu na manhã desta segunda-feira: "Presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem, hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte!"

Horas depois, coube ao eleito novo presidente do Brasil, com 55,1% dos votos, completara a troca de galhardetes.

Apesar das felicitações a Bolsonaro, Haddad, do PT, aproveitou ainda a rede Twitter para reforçar a mensagem de apelo à união entre os seus correlegionários.

Já o eleito presidente Jair Bolsonaro, visto para muitos como um novo Trump da América do Sul, fez questão de divulgar o twitt publicado pelo número um norte-americano, com quem já falou ao telefone.

Tive uma ótima conversa com o recém-eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que venceu as eleições por uma margem substancial. Concordámos que o Brasil e os Estados Unidos trabalharão juntos ao nível comercial, militar e tudo mais! Um excelente telefonema. Desejei-lhe parabéns!

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de outubro de 2018