Milhares de pessoas começam a sair à rua um pouco por todo o mundo para festejar o carnaval, cuja apoteose vai acontecer na próxima terça-feira, dia 25. No Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, vários mascarados saíram à rua para celebrar aquela que é umas das festas mais queridas do povo.

Uma das atrações da cidade maravilhosa é o sambódromo, por onde vão passar milhares de pessoas, com cortejos para todos os gostos, e, sobretudo, muito samba.

Nos próximos dias, milhões de pessoas chegam à cidade brasileira, e nem a chuva parece ameaçar parar a celebração.

Ao longo de seis dias, muitos desfiles vão passar na Marquês do Sapucaí, a avenida que dá palco ao sambódromo.