No Brasil, uma cliente foi condenada a pagar uma indemnização a uma concessionária após ter danificado o motor de um carro durante um test drive. O caso aconteceu em Pouso Alegre, na região Sul de Minas Gerais.

Segundo o processo, nota a CNN Brasil, a cliente saiu do concessionário em direção à cidade de Capitólio, também no sul de Minas Gerais, de onde informou que o carro tinha avariado após passar por um canal com bastante água.

Posto isto, a empresa afirmou que os danos foram provocados pelo mau uso, por falta de cuidado e imprudência, uma vez que a cliente entrou indevidamente com o veículo na água. Por isso, várias peças do motor precisaram ser substituídas.

No recurso que foi entregue ao Tribunal de Justiça, a concessionária argumentou que a cliente assinou um termo de responsabilidade e compromisso. Além disso, a mulher estaria ciente de que havia um percurso estipulado, que não incluía rios, uma vez que o carro foi projetado para andar na estrada e não para atravessar rios.