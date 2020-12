Um homem de 34 anos caiu numa ribanceira no estado de Minas Gerais, no Brasil, depois de ter adormecido enquanto conduzia. Foi resgatado com vida cerca de 36 horas depois pela Polícia Militar.

A família deu o alerta para o desaparecimento este sábado depois de o condutor nunca ter chegado ao destino. Nas operações de busca, a Polícia Militar contratou uma empresa especializada em drones para tentar encontrar a vítima numa zona de difícil acesso.

Depois de sobrevoarem a área, as autoridades, que já suspeitavam de uma queda na ribanceira, conseguiram detetar o veículo e dirigiram-se para o local do acidente.

Quando foi resgatado, o homem encontrava-se desidratado e com lesões na coluna e na região lombar. Com a ajuda de uma escada, a Polícia Militar conseguiu salvar a vítima, que se encontra agora no hospital mas não corre risco de vida.

O homem foi encontrado com a ajuda do dono da empresa de drones, identificado pelo portal G1 como Fabrício.

Assim que chegámos perto da carrinha, ele estava deitado e meio desfalecido, com dificuldades em falar. Depois disse 'Graças a Deus. Dê-me água, tenho muita fome, tire-me daqui, não me deixe morrer", relatou Fabrício.

Para chegarem até ao local do acidente, as autoridades utilizaram câmaras de vigilância colocadas na zona onde a vítima passou, o que permitiu traçar um perímetro para as buscas.