O cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro, Luiz Gaspar da Silva, e os seus familiares estão traumatizados após terem sido vítimas de um assalto à residência oficial, mas não sofreram danos físicos, disse este domingo à Lusa o vice-cônsul.

Estão fisicamente bem (…), obviamente bastante traumatizados, como todos estaríamos, mas estão bem. Está tudo bem com a família do cônsul e não há o que reportar, quer com a família do cônsul quer com os funcionários”, disse à Lusa o vice-cônsul no Rio de Janeiro.