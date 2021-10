O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ironizou na sexta-feira com uma possível acusação de homicídio feita contra si pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga alegadas falhas e omissões do executivo na gestão da pandemia.

As declarações de Bolsonaro surgem algumas horas após o relator da CPI, senador Renan Calheiros, ter afirmado que deverá acusar Bolsonaro de 11 crimes cometidos na condução da crise sanitária no país.

Sabiam que eu fui indiciado hoje [sexta-feira] por homicídio? Alguém está sabendo aí? A CPI me indiciou por homicídio. O Renan Calheiros me indiciou por homicídio. Onze crimes" , disse Bolsonaro, entre risos, em conversa com apoiantes no Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília.

O que nós gastamos com auxílio de emergência [subsídio dado a desempregados na pandemia] foi o equivalente a 13 anos de Bolsa Família [programa social criado pelo ex-presidente Lula da Silva]. Há indivíduos que ainda criticam. O Renan [Calheiros] chama-me de homicida. Um bandido daqueles. Bandido é elogio para ele. (…) O Renan está achando que eu não vou dormir porque está me chamando de homicida, está de ‘sacanagem’" , acrescentou o chefe de Estado.

Calheiros, que apresentará na próxima semana o relatório final da investigação, afirmou à rádio CBN que deverá acusar Bolsonaro de 11 crimes: epidemia com resultado em morte; infração de medidas sanitárias; emprego irregular de verbas públicas; incitação ao crime; falsificação de documento particular; charlatanismo; prevaricação; genocídio de indígenas; crime contra a humanidade; crime de responsabilidade; e homicídio por omissão.

Além de Bolsonaro, ministros, ex-ministros e filhos do Presidente também deverão constar na lista de acusados.

O que passa na cabeça do Renan Calheiros naquela CPI? (...) O que passa na cabeça dele com esse indiciamento? Esse indiciamento, para o mundo todo, vai que eu sou homicida. Eu não vi nenhum chefe de estado [governador estadual] ser acusado de homicida no Brasil por causa da pandemia e olha que eu dei dinheiro para todos eles", afirmou o Presidente do Brasil, que recusa as acusações contra si.