Os brasileiros foram chamados às urnas e, 16 anos depois, o Partido dos Trabalhadores (PT) saiu do poder. Para Bolsonaro foi "o evangelho que colocou a mão no socialismo", mas a imagem que se segue ilustra essa mudança: o símbolo do PT é "retirado" da bandeira brasileira

Chegando para votar e ajudar a mudar o Brasil de verdade! pic.twitter.com/9MFuOauImr — DelegadoFrancischini (@Francischini_) 28 de outubro de 2018

Do lado de cá do Atlântico, a página "Insónias em Carvão" publicou um Cristo Rei algo embaraçado com a mão na cara. Uma imagem que contrasta com os festejos que durante a noite eclodiram no Brasil e a TVI testemunhou.

Longe da festa e da tristeza esteve Lula da Silva. O antigo presidente, e candidato afastado das eleições de 2018, foi lembrado pelos camaradas do PT que entoaram "Lula livre!". Nas redes sociais houve quem lembrasse um "tchau querida" de uma chamada entre Lula e Dilma.

Houve ainda que colocasse um(a) Lula em cima da brasa, numa clara alusão à prisão do antigo Presidente do Brasil.

Resumo das Eleições no Brasil: Lula continua na grelha pic.twitter.com/A4kz5XIIUa — Ederbayor (@eassimacontece) 28 de outubro de 2018

Para dar um "tchau" no PT os brasileiros chamaram os teletubbies.

Finalmente o Brasil tá livre desse câncer q é o PT #APesardoPToBrasilVaiVencerB17 pic.twitter.com/PqUiGMlbt0 — ISA (@isaandrade2) 28 de outubro de 2018

E no fim há quem uso uma obra prima de James Cameron para, numa imagem, descrever a situação em que o Brasil ficou.