Uma fotografia partilhada nas redes sociais por Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do presidente do Brasil, está a dar que falar.

Eduardo Bolsonaro visitou o pai no hospital, onde este se encontra a recuperar de uma cirurgia, e decidiu marcar o momento com uma fotografia, que publicou no Twitter e Instagram, para agradecer os cuidados da equipa médica que tem acompanhado o presidente brasileiro.

Porém, na foto, surge com uma pistola Glock à cintura. Por ser polícia federal, Eduardo Bolsonaro tem licença de porte de arma e é defensor de uma flexibilização das regras quanto à posse de armas de fogo no Brasil.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tirou uma licença de três dias para ser submetido a uma cirurgia, sendo substituído nesse período pelo seu vice-presidente. De acordo com o Palácio do Planalto, sede da Presidência brasileira, Bolsonaro deve retomar a liderança do Governo na quarta-feira (11), trabalhando a partir do hospital.

O chefe de Estado brasileiro foi operado para corrigir uma saliência que surgiu no local onde já fez três cirurgias, após ter sofrido um atentado na campanha eleitoral, no ano passado, no estado de Minas Gerais.