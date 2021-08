A estátua do navegador português Pedro Álvares Cabral foi vandalizada e incendiada na madrugada desta terça-feira, no Rio de Janeiro, durante um protesto.

De acordo com a imprensa brasileira, o monumento do considerado descobridor do Brasil tinha afixados cartazes com a frase "Marco Temporal é genocídio. PL [Projeto de Lei] 490 não".

Em causa estão projetos que podem retirar terras indígenas aos povos nativos do país, em votação esta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF).