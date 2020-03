Nove pessoas morreram na madrugada desta terça-feira em cidades da Baixada Santista, no litoral do estado brasileiro de São Paulo, e seis pessoas estão dadas como desaparecidas após fortes chuvas que caíram nesta região, divulgaram as autoridades locais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os mortos está um bombeiro que atuava num resgate no morro dos Macacos, na cidade do Guarujá.

A chuva causou inundações em várias ruas das cidades da Baixada Santista e também a interdição de parte de duas rodovias, bloqueadas pela queda de barreiras.

Em comunicado, o coordenador estadual da Defesa Civil de São Paulo, coronel Walter Nyakas Junior, referiu que está na região para se reunir com prefeitos de câmara das cidades afetadas e avaliar as primeiras necessidades.

As autoridades informaram que "a previsão para toda a terça-feira é de chuva moderada a forte no litoral do estado de São Paulo, isso inclui toda a região da Baixada Santista devido à formação de uma área de baixa pressão no litoral e a circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera".

As chuvas fortes que caem desde o início de fevereiro não afetam apenas o litoral de São Paulo, mas outras cidades da região sudeste do país.

Quatro pessoas morreram no Rio de Janeiro entre o último sábado e o domingo e cerca de cinco mil pessoas ficaram desalojadas em áreas atingidas por temporais.

Carros foram arrastados pela corrente que invadiu as ruas, alguns bairros ficaram sem energia e várias pessoas tiveram de ser desalojadas por receios de deslizamentos de terra.

A cidade de São Paulo também foi afetada por tempestades, que pioraram desde 10 de fevereiro e provocaram pelo menos três mortos nesta que é a maior cidade do Brasil.

Outras 60 pessoas morreram devido às fortes chuvas em Belo Horizonte, a terceira maior região metropolitana do país, e em outras cidades do estado de Minas Gerais.

O Ministério da Defesa Civil de Minas Gerais contabilizou, no início de fevereiro, 45.200 pessoas despejadas das suas casas devido a inundações e deslizamentos de terra.